Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Усик нокаутирует Хука»

В полночь в Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии - World Boxing Super Series (WBSS). Ее называют боксерской Лигой чемпионов. В турнире по восемь лучших бойцов первого тяжелого и суперсреднего весовых категорий поборются за трофей Мохаммеда Али. Среди участников - чемпион мира по версии WBO в крузервейте Александр Усик. Он был первым «сеяным» и сам выбрал себе соперника по четвертьфиналу. Им стал обладатель титула WBO в период с 2009 по 2015 годов немец Марко Хук. Бой пройдет в сентябре или октябре.

9 марта этого года о проведении турнира объявили немецкий промоутер Калле Зауэрлянд и его американский коллега Ричард Шефер. Соревнования в двух весовых категориях пройдут по олимпийской системе. Планируется в сентябре-октябре провести четвертьфиналы, в январе-феврале следующего года - полуфинальные бои, а в мае 2018-го - финалы. Всего будет 14 поединков: половина пройдет в США, половина в Европе. Общий призовой фонд составляет $ 50 млн. Победители получат по $ 10 млн.

- Считаю, Усик победит в четвертьфинале, - говорит экс-чемпион мира среди профессионалов, украинец Вячеслав Сенченко, 40 лет. - Его класс как боксера гораздо выше, чем у Хука. Немец - менее технический, чем украинец, прямолинейный, бесхитростный. После атак делает большие паузы. Думаю, Хук не сможет «прицепиться» к Усику своими длинными атаками. Александр будет «проваливать» соперника на ногах или опережать. Прогнозирую, что нокаутирует его во второй половине боя. Из других четвертьфинальных пар ставлю на «сеяных». Россиянин Мурат Гассиев, латвиец Майрис Бриедис и кубинец Юниер Дортикос должны победить поляка Кшиштофа Влодарчика, кубинца Майка Переса и россиянина Дмитрия Кудряшова соответственно.

Эксперт считает фаворитом турнира Александра Усика, а наиболее опасным его соперником - чемпиона IBF россиянина Мурата Гассиева.

- Гассиев - боксер с нокаутирующим ударом, может ударить в любой момент. Но для меня Усик все равно является фаворитом. В него очень трудно попасть. Александр никогда не останавливается, все время маневрирует. Очень грамотно работает, аккуратно, хорошо контратакует, не идет в открытый встречный бой. Гассиеву будет непросто провести свой нокаутирующий удар. Думаю, Усик его обманет и переиграет. Будет опережать его действия за счет скорости своих рук, ног и не даст по себе хорошо попасть.