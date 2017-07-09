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Рикки ХАТТОН: «У Хэя есть шансы вернуться на вершину»

Британский боксер в фантастической форме, считает специалист

  • 09.07.2017 18:53
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, британский боксер Рикки Хаттон, заявил, что бывший обладатель титула WBA в супертяжелом весе Дэвид Хэй, досрочно проигравший в своем последнем бою Тони Беллью, владевшим поясом WBC в крузервейте, восстановился после травмы и готов к возвращению на ринг.

По словам Хаттона, Хэй, на днях объявивший о начале сотрудничестве с известным тренером Исмаэлем Саласом, следит за собой и вне ринга и сделает все, чтобы снова завоевать один из чемпионских титулов.

«Он восстановился и находится в фантастической форме. Думаю, бокс живет в нем. Он не похож н человека, который просто плывет по течению. Дэвид следит за собой вне ринга, чего не делал я, и нет причин думать, что у него еще нет шансов», - отметил Хаттон в комментарии Boxingscene.

Источник — Klitschko-brothers

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