Денис Лебедев защитил титул WBA в первом тяжелом весе

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (30-2, 22 КО) уверенно защитил свой титул в бою с австралийцем Марком Флэнэганом (22-5, 15 КО), победив его единогласным решением судей.



Лебедев доминировал в ринге в большинстве раундов, а в одном даже смог отправить своего оппонента в нокдаун, однако завершить бой досрочно он не смог. По окончании 12-ти раундов судьи отдали победу Денису Лебедеву со счетом 119:108, 119:108 и 120:107.