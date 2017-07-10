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Денис Лебедев защитил титул WBA в первом тяжелом весе

Россиянин победил Флэнэгана по очкам

  • 10.07.2017 10:09
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Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев (30-2, 22 КО) уверенно защитил свой титул в бою с австралийцем Марком Флэнэганом (22-5, 15 КО), победив его единогласным решением судей.

Лебедев доминировал в ринге в большинстве раундов, а в одном даже смог отправить своего оппонента в нокдаун, однако завершить бой досрочно он не смог. По окончании 12-ти раундов судьи отдали победу Денису Лебедеву со счетом 119:108, 119:108 и 120:107.

Источник — Boxingnews

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