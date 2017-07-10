На аукционе продается тренировка с Кличко

На открытых торгах «prozorro продажі» выставлен лот – тренировка с Виталием Кличко. Стартовая цена лота – 1000 гривен.
Мэр Киева Виталий Кличко готов на практике поделиться секретами спортивных тренировок. Все средства, вырученные средства пойдут на закупку аппаратов штучной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
Источник — Sport.ua
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