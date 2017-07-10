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На аукционе продается тренировка с Кличко

Стартовая цена лота – 1000 гривен

  • 10.07.2017 13:50
  • 459 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Виталий Кличко
© Getty Images. Виталий Кличко

На открытых торгах «prozorro продажі» выставлен лот – тренировка с Виталием Кличко. Стартовая цена лота – 1000 гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко готов на практике поделиться секретами спортивных тренировок. Все средства, вырученные средства пойдут на закупку аппаратов штучной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ssg75
    ssg75, 10.07.2017 14:25
    +5
    По чем нокаут?)))
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    Путин
      Путин, 10.07.2017 14:28
    -6
    Какой из Кличко? Старшей или младшей?
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    leejohn
    online
    leejohn, 10.07.2017 14:29
    +1
    ssg75, 10.07.2017 14:25
    По чем нокаут?)))
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 10.07.2017 14:47
    0
    Путин, 10.07.2017 14:28
    Какой из Кличко? Старшей или младшей?
    учись читать, клоун.....
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