На аукционе продается тренировка с Кличко

слухай експерт диванний, припини С.Р.А.Т.И, пукнув разок і досить. без тебе розберуться....

Все життя думав ,що люди ходять на футбол,а виявляється на крісла деякі ходять."Украіна&quo...

все, капец...

2-4 и это скорее всего конец

Дьюс на подаче Свитолиной

Реалізація брейкпойнтів у Елі кепська. Якщо зважити що латишка дуже додає в кінківках сетів, то т...

Друга подача Еліни - подарунок для Остапенко

Элина, надо собраться! Столько брейкпойнтов! Come on!!

тоже так думаю. Сейчас по классике свою отдаст скорее всего. Лена ей столько шансов подарила и вс...