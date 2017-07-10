На НСК Олімпійський вітатимуть призерів і переможців ЧЄ з боксу

11 липня на НСК «Олімпійський» відбудеться прес-брифінг з нагоди вдалого виступу української збірної на чемпіонаті Європи з боксу, що у червні 2017 року відбувся у Харкові.

Учасники брифінгу:

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов; президент Федерації боксу України Володимир Продивус; переможці та призери європейської першості - Юрій Шестак, Олександр Хижняк, Віктор Вихрист, Микола Буценко, Дмитро Замотаєв, Євген Барабанов; тренерський склад збірної України; керівництво та співробітники Департаменту олімпійського спорту, представники Федерації боксу України.

Місце проведення: президентський Sky-box НСК «Олімпійський». Початок о 15.30.

Акредитація та додаткова інформація – 289 9505, 068 240 2576.

тренерський склад збірної України;