Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На НСК Олімпійський вітатимуть призерів і переможців ЧЄ з боксу

11 липня о 15.30 відбудеться прес-брифінг з нагоди вдалого виступу української збірної

  • 10.07.2017 17:48
  • 113 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. НСК Олимпийский
© dynamo.kiev.ua. НСК Олимпийский
11 липня на НСК «Олімпійський» відбудеться прес-брифінг з нагоди вдалого виступу української збірної на чемпіонаті Європи з боксу, що у червні 2017 року відбувся у Харкові.
 
Учасники брифінгу: 
 
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов; президент Федерації боксу України Володимир Продивус; переможці та призери європейської першості - Юрій Шестак, Олександр Хижняк, Віктор Вихрист, Микола Буценко, Дмитро Замотаєв, Євген Барабанов; тренерський склад збірної України; керівництво та співробітники Департаменту олімпійського спорту, представники Федерації боксу України.
 
Місце проведення: президентський Sky-box НСК «Олімпійський». Початок о 15.30.
 
Акредитація та додаткова інформація – 289 9505, 068 240 2576.

тренерський склад збірної України;

Источник — Министерство молодежи и спорта Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.