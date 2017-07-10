Марко ХУК: «Посмотрим, насколько хорош Усик в действительности»

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе немецкий боксер Марко Хук (40-4-1, 27 КО) заявил, что рад тому факту, что нынешний обладатель этого титула украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) выбрал его своим соперником в четвертьфинальной стадии Всемирной боксерской суперсерии.
«Это был для меня наиболее желаемый оппонент. Люди говорят, что он реально хорош - олимпийский чемпион и чемпион мира. Но мы посмотрим, насколько он хорош в действительности, когда он выйдет в ринг против меня», - сказал Марко Хук.
Напомним, Александр Усик также сказал, что давно хотел встретиться с Марко Хуком.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.