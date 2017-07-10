Пьянета выиграл два боя нокаутом за месяц

Бывший чемпион Европы по версии WBO в спертяжелом весе итальянец Франческо Пьянета (34-2-1, 20 КО), больше всего известный любителям бокса по бою с Владимиром Кличко, одержал вторую победу за последние три недели.
Вслед за Эди Дебалтаоглу (3-3, 3 КО), которого он нокаутировал в третьем раунде, Пьянета еще быстрее разобрался с Оэзканом Сетинкайей (26-12-2, 19 КО), нокаутировав его уже во втором раунде. Хотя победа над Сетинкайей могла быть еще более быстрой, ведь уже в первом раунде Пьянета трижды отправлял своего оппонента на помост ринга.
Источник — Boxingnews
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