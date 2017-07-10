Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пьянета выиграл два боя нокаутом за месяц

Бывший соперник Владимира Кличко сел на «мешковую диету»

  • 10.07.2017 20:39
  • 165 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Бывший чемпион Европы по версии WBO в спертяжелом весе итальянец Франческо Пьянета (34-2-1, 20 КО), больше всего известный любителям бокса по бою с Владимиром Кличко, одержал вторую победу за последние три недели.

Вслед за Эди Дебалтаоглу (3-3, 3 КО), которого он нокаутировал в третьем раунде, Пьянета еще быстрее разобрался с Оэзканом Сетинкайей (26-12-2, 19 КО), нокаутировав его уже во втором раунде. Хотя победа над Сетинкайей могла быть еще более быстрой, ведь уже в первом раунде Пьянета трижды отправлял своего оппонента на помост ринга.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.