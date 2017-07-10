Джозеф ПАРКЕР: «Кличко показал, что Джошуа можно свалить»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер рассказал в интервью Sky Sports, как бы он боксировал против чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в этой же весовой категории британца Энтони Джошуа.



«Владимир Кличко показал в бою с ним, что его можно отправить в нокдаун. Но Джошуа показал большое сердце, поднявшись с нокдауна, и когда его уже все списали со счетов, он вернулся и испортил планы Владимира. Джошуа - солидный боксер с очень сильным ударом. В бою с ним я бы много двигался, делая ставку на скорость и удары по корпусу», - сказал Джозеф Паркер.