Стала известна цена платной трансляции боя Мейвезер – Макгрегор

Showtime установила цену за платный просмотр поединка Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор на уровне 89,95 долларов в обычном качестве и 99,95 долларов в HD качестве.

Напомним, по точно такой же цене реализовывались платные трансляции на поединок Флойд Мейвезер – Мэнни Пакьяо. Тогда организаторам шоу удалось установить рекорд по количеству проданных телетрансляций (4,6 млн), а общий доход от мероприятия превысил 600 млн долларов.

Поединок между легендарным Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО) и бойцом ММА Конором Макгрегором (21-3), не имеющим опыта проведения профессиональных боксерских поединков, был объявлен 14 июня и запланирован в Лас-Вегасе (Невада, США) на 26 августа.