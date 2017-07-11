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Стала известна цена платной трансляции боя Мейвезер – Макгрегор

Посмотреть поединок в хорошем качестве будет стоить 100 долларов

  • 11.07.2017 13:46
  • 680 просмотров
  • 1 комментария
Метки
AFP. Флойд Мейвезер
© AFP. Флойд Мейвезер
Showtime установила цену за платный просмотр поединка Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор на уровне 89,95 долларов в обычном качестве и 99,95 долларов в HD качестве.
 
Напомним, по точно такой же цене реализовывались платные трансляции на поединок Флойд Мейвезер – Мэнни Пакьяо. Тогда организаторам шоу удалось установить рекорд по количеству проданных телетрансляций (4,6 млн), а общий доход от мероприятия превысил 600 млн долларов.
 
Поединок между легендарным Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО) и бойцом ММА Конором Макгрегором (21-3), не имеющим опыта проведения профессиональных боксерских поединков, был объявлен 14 июня и запланирован в Лас-Вегасе (Невада, США) на 26 августа.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 11.07.2017 14:01
    0
    и за эту клоунаду ещё кто-то будет платить?
    хотя Мейвейзеру и не привыкать, он с самим Бигшоу дрался на ринге
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