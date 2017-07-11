Бермейн Стиверн подписал контракт с Джеймсом Принсом

Новым менеджером экс-чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе канадца Бермейна Стиверна стал Джеймс Принс, который также является менеджером Андре Уорда и Брайанта Дженнингса.
Об этом сам Стиверн сообщил в интервью BWTM.
Напомним, что Бермейн Стиверн еще в феврале был назначен обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но ни дата, ни место проведения этого боя пока не объявлены.
Источник — Boxingnews
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.