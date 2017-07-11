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Бермейн Стиверн подписал контракт с Джеймсом Принсом

Экс-чемпион мира по версии WBC обзавелся новым менеджером

  • 11.07.2017 19:28
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Getty Images. Бермейн Стиверн
© Getty Images. Бермейн Стиверн

Новым менеджером экс-чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе канадца Бермейна Стиверна стал Джеймс Принс, который также является менеджером Андре Уорда и Брайанта Дженнингса.

Об этом сам Стиверн сообщил в интервью BWTM.

Напомним, что Бермейн Стиверн еще в феврале был назначен обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером, но ни дата, ни место проведения этого боя пока не объявлены.

Источник — Boxingnews

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