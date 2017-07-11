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Бой Усика с Хуком состоится в Киеве

Старт Всемирной боксерской суперсерии будет дан 9 сентября

  • 11.07.2017 22:17
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Boxingscene.com. Александр Усик и Марко Хук
© Boxingscene.com. Александр Усик и Марко Хук

Старт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) будет дан 9 сентября в столице Украины Киеве, где в первом четвертьфинальном поединке WBSS сразятся тяжеловесы - украинец Александр Усик и представитель Германии Марко Хук.

Об этом со ссылкой на одного из организаторов WBSS Калле Зауэрланда сообщает Polsat Sport.

А уже через неделю, 16 сентября, по словам Зауэрланда, будет дан старт турниру WBSS и во втором среднем весе - именно в этот день в Ливерпуле должен пройти бой британца Каллума Смита со шведом Эриком Скоглундом.

Источник — Boxingnews

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