Бой Усика с Хуком состоится в Киеве

Все правильно, пусть финал ЛЧ пройдёт в Киеве. Весь мир посмотрит на стадион с горизонтальными тр...

У кого там Яремчук хорошо на сборах играл? Серьезно? Сколько забил, сколько отдал?

Antosha Chekhonte, 11.07.2017 21:54Я на Майдан не в кастрюле а в хоккейном шлеме ходил.----------...