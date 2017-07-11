Бой Усика с Хуком состоится в Киеве

Старт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) будет дан 9 сентября в столице Украины Киеве, где в первом четвертьфинальном поединке WBSS сразятся тяжеловесы - украинец Александр Усик и представитель Германии Марко Хук.
Об этом со ссылкой на одного из организаторов WBSS Калле Зауэрланда сообщает Polsat Sport.
А уже через неделю, 16 сентября, по словам Зауэрланда, будет дан старт турниру WBSS и во втором среднем весе - именно в этот день в Ливерпуле должен пройти бой британца Каллума Смита со шведом Эриком Скоглундом.
Источник — Boxingnews
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