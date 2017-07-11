Питер ФЬЮРИ: «Тайсон проводит в неделю 45 раундов спаррингов»

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, лишившегося своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками и не проводившего поединки почти два года, заявил, что его племянник и подопечный может вернуться в ринг 23 сентября.



По словам Питера Фьюри, Тайсон проводит 10, 15 и 20 раундов спаррингов три раза в неделю. «Цыганский Король», если верить его тренеру, медленно но уверенно сбрасывает вес, причем, не использую в тренировочном процессе работу не мешке и прыжки на скакалке.



Как отметил Питер Фьюри, команда юристов работает над получением Тайсоном боксерской лицензии, и, если все пройдет успешно, то экс-чемпионом мира может провести первый после почти двухлетнего простоя бой уже 23 сентября, когда его двоюродный брат – Хью – в Манчестере будет драться с обладателем пояса WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером.



«Когда Тайсон в форме, он может нокаутировать кого угодно, и с этим не надо спорить. Мы собираемся доказать всем, кто не верит в него, что они ошибаются», - заявил Питер Фьюри.



Если все пройдет по плану, то команда Фьюри рассчитывает, что Тайсон будет биться за титул регулярного чемпиона по версии WBA. Этот чемпионский пояс остается вакантным. Ранее за него должны были побороться Фрес Окендо и Шеннон Бриггс, однако их встреча была отменена из-за положительного допинг-теста последнего. Теперь WBA может назначить бой за титул между Окендо и Фьюри.