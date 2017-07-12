Следующим соперником Александра Гвоздика может стать Крейг Бейкер

Следующим соперником украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (13-0, 11 КО), занимающего вторую строчку в рейтинге WBC, может стать американский боксер Крейг Бейкер (17-1, 13 КО).

Крейг Бейкер стал известен любителям бокса в феврале 2015 года, когда он сенсационно нокаутировал во втором раунде известного кубинца Умберто Савинье. Однако уже через три месяца Бейкер проиграл техническим нокаутом в третьем раунде доминиканцу Эдвину Родригесу.

После поражения от Родригеса Бейкер не выступал 13 месяцев, но в первом же бою после возвращения он нокаутировал в восьмом раунде небитого ранее австралийца Стива Ловетта, бой с которым и остается последним в послужном списке Бейкера на данный момент.

Поединок Александра Гвоздика с Крейгом Бейкером может состояться 19 августа в Линкольне, штат Небраска, США.