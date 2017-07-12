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Хьюи Фьюри обозвал промоутера Энтони Джошуа тараканом

Британец недоволен тем, что Эдди Хирн пытается договориться с Джозефом Паркером

  • 12.07.2017 07:55
  • 317 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Хьюи Фьюри
© Getty Images. Хьюи Фьюри

Британский боксер Хьюи Фьюри раздражен тем фактом, что его будущий суперник чемпион WBO новозеландец Джозеф Паркер уже ведет переговоры с промоутером Энтони Джошуа и Диллиана Уайта Эдди Хирном.

«Они (команда Паркера) уже встречаются с Эдди Хирном, обсуждают будущие бои. Но им нужно относиться ко мне со всей серьезностью, ведь я на 100% нацелен на пояс WBO.

А что касается Эдди Хирна, этого таракана... Я говорю так, потому что ты таковым и являешся - ты и твой большой неуклюжий боец Энтони Джошуа - следующие на очереди! Мы с Тайсоном объединим весь дивизион!», - сказал Хьюи Фьюри.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    stas0809
      stas0809, 12.07.2017 08:06
    +1
    Балаболы вы больше, чем боксеры Объеденят они тяжелый дивизион - наркоман и понтовщик
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    nordik1980
      nordik1980, 12.07.2017 08:13
    0
    stas0809, 12.07.2017 08:06
    Балаболы вы больше, чем боксеры Объеденят они тяжелый дивизион - наркоман и понтовщик
    але і один і другий побив безмозглого любителя зеленої капусти, котрий колись був боксером
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    Юра Бойко
      Юра Бойко, 12.07.2017 08:29
    0
    Мне одному надоело это семейство поехавших? Sport. ua, сколько можно выкладывать их ах...ные истории?
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