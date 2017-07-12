Хьюи Фьюри обозвал промоутера Энтони Джошуа тараканом

Британский боксер Хьюи Фьюри раздражен тем фактом, что его будущий суперник чемпион WBO новозеландец Джозеф Паркер уже ведет переговоры с промоутером Энтони Джошуа и Диллиана Уайта Эдди Хирном.

«Они (команда Паркера) уже встречаются с Эдди Хирном, обсуждают будущие бои. Но им нужно относиться ко мне со всей серьезностью, ведь я на 100% нацелен на пояс WBO.

А что касается Эдди Хирна, этого таракана... Я говорю так, потому что ты таковым и являешся - ты и твой большой неуклюжий боец Энтони Джошуа - следующие на очереди! Мы с Тайсоном объединим весь дивизион!», - сказал Хьюи Фьюри.