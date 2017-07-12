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ФОТО ДНЯ: Исписанный ругательствами костюм Конора Макгрегора

Ирландец продолжает подогревать интерес к предстоящему поединку с Мейвезером

  • 12.07.2017 08:18
  • 729 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
© Getty Images. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор

Известный боец ММА Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию, посвященную его бою с Флойдом Мейвезером, в оригинальном костюме. Вместо вертикальных полос на пиджаке ирландца было нанесено известное ругательство «f**k you».

Во время мероприятия Макгрегор пытался всячески высмеять своего оппонента, в том числе и за спортивный костюм, в котором пришел Мейвезер.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stas0809
      stas0809, 12.07.2017 08:22
    0
    Это уже шоу,а не бокс Рестлинг прям
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 12.07.2017 08:48
    +1
    Мейвезер пытался всячески высмеять своего оппонента, в том числе и за спортивный костюм, в котором пришел Мейвезер
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    icebeer
      icebeer, 12.07.2017 08:49
    +1
    Андрей Штогрин, 12.07.2017 08:48
    Мейвезер пытался всячески высмеять своего оппонента, в том числе и за спортивный костюм, в котором пришел Мейвезер
    Талантлив же сукин сын )
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