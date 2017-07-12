ФОТО ДНЯ: Исписанный ругательствами костюм Конора Макгрегора

Известный боец ММА Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию, посвященную его бою с Флойдом Мейвезером, в оригинальном костюме. Вместо вертикальных полос на пиджаке ирландца было нанесено известное ругательство «f**k you».
Во время мероприятия Макгрегор пытался всячески высмеять своего оппонента, в том числе и за спортивный костюм, в котором пришел Мейвезер.
Источник — Sport.ua
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