ФОТО ДНЯ: Исписанный ругательствами костюм Конора Макгрегора

Известный боец ММА Конор Макгрегор пришел на пресс-конференцию, посвященную его бою с Флойдом Мейвезером, в оригинальном костюме. Вместо вертикальных полос на пиджаке ирландца было нанесено известное ругательство «f**k you».

Во время мероприятия Макгрегор пытался всячески высмеять своего оппонента, в том числе и за спортивный костюм, в котором пришел Мейвезер.