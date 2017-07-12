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Усик может встретится с Хуком в Германии или Великобритании

Вариант с проведением поединка в Киеве пока под вопросом

  • 12.07.2017 10:47
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Boxingscene.com. Александр Усик и Марко Хук
© Boxingscene.com. Александр Усик и Марко Хук

Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotion Ukraine Александр Красюк рассказал о возможных местах проведения боксерского поединка между Александром Усиком и Марко Хуком в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

В эфире канала «UA: Перший» менеджер украинского боксера отметил что сейчас рассматривается несколько вариантов места проведения поединка. Среди них − арены в Германии, Великобритании, а также киевский НСК «Олимпийский». Переговоры о месте проведения боя продолжаются, а окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни:

«Киев – одна из рабочих версий. Но вообще-то на Олимпийском 9 сентября «Динамо» играет матч УПЛ. Поэтому сейчас говорить про бой Усика в этот день – как минимум неуважение к «Динамо». В ближайшее время мы все уладим, возможно даже на этой неделе, а может на следующей», − заявил Красюк.

Ранее сообщалось, что будущий поединок планируют провести в Киеве 9 сентября.

Источник — Xsport

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