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Конор МАКГРЕГОР: «Я нокаутирую Мейвезера за 4 раунда»

Ирландец пообещал подпортить послужной список американца

  • 12.07.2017 11:01
  • 729 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
© Getty Images. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.

Ирландец пообещал впервые в карьере Мейвезера отправить его в нокаут.

«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено. Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал Макгрегор.

Добавим, что это начало их 4-дневного пресс-тура. В среду бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу в Лондоне (Англия). Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Petr Pankovets
      Petr Pankovets, 12.07.2017 11:04
    0
    Було дуже класно як що правда
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    rokkino
    rokkino, 12.07.2017 11:25
    +3
    Какая правда?Не смешите моих рыбок,даже дилетант понимает,что там шансов нет.Если бы он в боях без правил бился бы с Мейвейзером,то было бы всё кардинально наоборот,а так этот цирк нужен,только для заработка денег.Даже смотреть не буду,потом только нарезку гляну
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    darvey77
      darvey77, 12.07.2017 11:29
    +1
    если бы ему хотя бы ногами можно было биться то тогда да процентов 20 что смог бы уложить
    а так шансы равны 0
    да и с его защитой ударов лицом не увеличивают эти шансы
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