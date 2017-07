В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.



Ирландец пообещал впервые в карьере Мейвезера отправить его в нокаут.



«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено. Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал Макгрегор.

Добавим, что это начало их 4-дневного пресс-тура. В среду бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу в Лондоне (Англия). Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

