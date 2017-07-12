В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась первая пресс-конференция, посвященная поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором.
Ирландец пообещал впервые в карьере Мейвезера отправить его в нокаут.
«Чей-то ноль из послужного списка должен исчезнуть. С ним покончено. Я нокаутирую его за четыре раунда. Запомните мои слова», – сказал Макгрегор.
Добавим, что это начало их 4-дневного пресс-тура. В среду бойцы вновь встретятся в Торонто (Канада), на следующий день в Нью-Йорке (США), а в пятницу в Лондоне (Англия). Бой состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
OFFICIAL: @TheNotoriousMMA predicts that he will knock out @FloydMayweather within 4 rounds. 🥊💥— SPORF (@Sporf) 12 июля 2017 г.
(🎥 @UFCEurope)
pic.twitter.com/X2uzIOnvTw
Источник — Sport.ua
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а так шансы равны 0
да и с его защитой ударов лицом не увеличивают эти шансы
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