Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я готов боксировать каждые два месяца»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной своему предстоящему бою против Мигеля Марриаги, заявил, что готов проводить бои гораздо чаще, чем он это делает сейчас:

«Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank готова мне это устроить, я готов делать это каждые два месяца», - сказал Василий Ломаченко.

Промоутер Ломаченко Боб Арум, также присутствовавший на пресс-конференции, прокомментировал эти слова так:

«Не знаю, как насчет каждых двух месяцев, насчет шести боев в год, но четыре в год можно устроить», - сказал Боб Арум.