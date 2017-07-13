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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я готов боксировать каждые два месяца»

Украинский боксер готов проводить бои гораздо чаще, чем он это делает сейчас

  • 13.07.2017 07:21
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной своему предстоящему бою против Мигеля Марриаги, заявил, что готов проводить бои гораздо чаще, чем он это делает сейчас:

«Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank готова мне это устроить, я готов делать это каждые два месяца», - сказал Василий Ломаченко.

Промоутер Ломаченко Боб Арум, также присутствовавший на пресс-конференции, прокомментировал эти слова так:

«Не знаю, как насчет каждых двух месяцев, насчет шести боев в год, но четыре в год можно устроить», - сказал Боб Арум.

Источник — Boxingnews

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