Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я готов боксировать каждые два месяца»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной своему предстоящему бою против Мигеля Марриаги, заявил, что готов проводить бои гораздо чаще, чем он это делает сейчас:
«Я готов боксировать каждые два месяца. Если компания Top Rank готова мне это устроить, я готов делать это каждые два месяца», - сказал Василий Ломаченко.
Промоутер Ломаченко Боб Арум, также присутствовавший на пресс-конференции, прокомментировал эти слова так:
«Не знаю, как насчет каждых двух месяцев, насчет шести боев в год, но четыре в год можно устроить», - сказал Боб Арум.
Источник — Boxingnews
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