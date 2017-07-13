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Дэвид Хэй вернется на ринг в декабре

Тренер боксера считает, что идеальным вариантом для возвращения Хэя на ринг станет реванш с Беллью

  • 13.07.2017 07:52
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Getty Images. Дэвид Хэй
© Getty Images. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй на пресс-конференции в Лондоне рассказал о своих дальнейших планах после поражения техническим нокаутом от Тони Беллью и последовавшей за ним операции на травмированной ноге.

«Я вернусь на ринг в декабре, а вот против кого я буду боксировать - я еще не знаю», - сказал Дэвид Хэй.

В то же время, его новый тренер Исмаэль Салас заявил, что идеальным вариантом для возвращения Дэвида в ринг он считает бой-реванш с Тони Беллью.

 

Источник — Boxingnews

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