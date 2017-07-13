Дэвид Хэй вернется на ринг в декабре

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй на пресс-конференции в Лондоне рассказал о своих дальнейших планах после поражения техническим нокаутом от Тони Беллью и последовавшей за ним операции на травмированной ноге.

«Я вернусь на ринг в декабре, а вот против кого я буду боксировать - я еще не знаю», - сказал Дэвид Хэй.

В то же время, его новый тренер Исмаэль Салас заявил, что идеальным вариантом для возвращения Дэвида в ринг он считает бой-реванш с Тони Беллью.