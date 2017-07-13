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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Реванш с Салидо мне будет интересен еще год»

Украинский боксер заявил, что в скором времени утратит интерес к реваншу

  • 13.07.2017 08:25
  • 531 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной своему бою против колумбийца Мигеля Марриаги, рассказал, до какого времени ему будет интересен бой-реванш против мексиканца Орландо Салидо:

«Он мне важен сейчас и будет важен, наверное, еще год. Если в течение года с ним не договорятся, я больше не хочу с ним встречаться и вести переговоров, потому что все будут говорить, что я побил старого человека», - сказал Василий Ломаченко.

Добавим,что Орландо Салидо сейчас 36 лет, Василию Ломаченко – 29.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    lawyer.od
      lawyer.od, 13.07.2017 09:17
    0
    Салидо и сейчас старый так-то. Это я не в укор Васе говорю, он его побьет и сейчас, и через год, просто старик хочет побольше заработать перед выходом на пенсию, вот и проваливает переговоры раз за разом.
    Кстати, вот Джошуа побил Володю, никто не говорит, что побил старика, хотя разница в возрасте действительно немаленькая.
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