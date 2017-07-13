Василий ЛОМАЧЕНКО: «Реванш с Салидо мне будет интересен еще год»

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко на пресс-конференции, посвященной своему бою против колумбийца Мигеля Марриаги, рассказал, до какого времени ему будет интересен бой-реванш против мексиканца Орландо Салидо:



«Он мне важен сейчас и будет важен, наверное, еще год. Если в течение года с ним не договорятся, я больше не хочу с ним встречаться и вести переговоров, потому что все будут говорить, что я побил старого человека», - сказал Василий Ломаченко.

Добавим,что Орландо Салидо сейчас 36 лет, Василию Ломаченко – 29.