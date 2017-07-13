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Джо Джойса выведут на чемпионский бой в рекордно короткие сроки

Первым соперником 31-летнего британца может стать его соотечественник Дэвид Аллен

  • 13.07.2017 10:32
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Getty Images. Джо Джойс
© Getty Images. Джо Джойс

Сопромоутер серебряного призера Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро в супертяжелом весе британца Джо Джойса Ричард Шефер заявил, что планирует вывести Джо на бой за титул чемпиона мира в очень короткие сроки:

«Ему уже 31 год, так что его дебютный бой будет восьми- или десятираундовым. Мы будем вести его очень быстро. Через 5, 6 или 7 боев он будет готов драться за титул чемпиона мира. Его стиль очень необычный для супертяжа - он выбрасывает кучу ударов, постоянно идет вперед, и у него очень мощный удар. Я думаю, что он может выиграть титулы чемпиона Британии и чемпиона Европы за первые несколько боев - он полностью готов это сделать», - сказал Ричард Шефер.

А тем временем известный британский супертяжеловес Дэвид Аллен (11-3-1, 7 КО) сообщил, что ему предложили стать соперником Джо Джойса в его дебютном бою на профи-ринге, и этот поединок должен быть 10-раундовым. Впрочем, Аллен пока раздумывает над этим предложением.

Источник — Boxingnews

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