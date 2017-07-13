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Ломаченко – Марриага. Дуэль взглядов завершилась ничьей

Оба боксера вели себя сдержанно

  • 13.07.2017 13:04
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Василий Ломаченко и Мигель Марриага
© Василий Ломаченко и Мигель Марриага

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) и его следующий соперник колумбиец Мигель Марриага (25-2, 21 КО) сошлись на дуэли взглядов в рамках пресс-конференции в Лос-Анджелесе. Ломаченко на мероприятие пришел весь в белом и в темных очках. Марриага же - будто только что с тренировки – был в обычном спортивном костюме. Ответив на вопросы журналистов, боксеры подошли друг к другу вплотную, чтобы сразиться в силе взглядов. Агрессии никто не проявлял и все прошло крайне мирно. Постояв лицом к лицу около десяти секунд, соперники развернулись к прессе и начали позировать перед фотографами. Очевидно, что главное шоу мы увидим уже на ринге. Бой Ломаченко - Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе на арене Microsoft Theater. 

Источник — Xsport

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