Чисто для ликбеза.Кроме произведения о Шариковых (с которым ты явно знаком по телефильму украинца...

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58382204http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32104979htt...

ты там что, сегодня старший на смене, его тупейшество Дурнушко-2017-й?что там Шевченко, будучи кр...

В силу своей ущербности, ты опять все перепутал. Булгаков писал о таких как ты, пролетариях с тре...

Зашкваренный, ну Гоголь, если бы его обозвали украинцем, мог бы и в морду дать. Шевченко предпочи...

Контуженный , ты уже Гоголя прочитал?Бульба реальный персонаж-?

И пожалуйста добавь еще,- форму судочинства-категорію справи- і фрагмент рішенняЧтоб можно нормал...