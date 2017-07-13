Боб АРУМ: «Ломаченко – пример того, каким должен быть профессионал»

Известный промоутер Боб Арум считает, что украинский чемпион мира о версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) является настоящим профессионалом своего дела. Об этом он заявил во время пресс-конференции с колумбийцем Мигелем Марриаги (25-2, 21 КО) в Лос-Анджелесе: «Этот молодой человек прекрасный пример того, каким должен быть профессионал своего дела. Он серьезен в своих намерениях и знает, что бокс – это не просто спорт, но и работа. И Василий уделяет много внимания этой работе. Это одна из причин, почему он так хорош».

Напомним, что следующий поединок Ломаченко проведет против Марриаги. Бой состоится 5-го августа в Лос-Анджелесе.

Отметим, что впервые канал HBO не будет показывать бой Василия Ломаченко. Поединок украинца будет транслироваться на общедоступном телеканале ESPN. В Великобритании бродкастером выступит телеканал Boxing Nation.