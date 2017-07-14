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Деревянченко сразится с боксером из Багамских Островов

Поединок украинца против Туреано Джонсона состоится 25 августа в Майами

  • 14.07.2017 07:16
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fightnews.info. Сергей Деревянченко
© fightnews.info. Сергей Деревянченко

Стали известны дата и место проведения боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (10-0, 8 КО) и боксером из Багамских Островов Туреано Джонсоном (20-1, 14 КО).

Бой Сергея Деревянченко с Туреано Джонсоном состоится 25 августа в Майами, штат Оклахома, США.

Источник — Boxingnews

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