ЛОМАЧЕНКО: «Без болтовни на Макгрегора никто не обратил бы внимания»

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко считает, что популярность ирландского бойца ММА Конора Макгрегора объясняется его вызывающим поведением в гораздо большей степени, чем его спортивными достижениями:



«Да, мне нравится Конор Макгрегор, интересно следить за ним. Он колоритный, он веселый, много разговаривает, ну и, в принципе, в деле он тоже мастер. Что было бы, если бы он просто себя вел? Я думаю, в таком случае, возможно, никто и не обратил бы на него внимания тогда бы. За счет этого (своего поведения и болтовни - ред.) он и стал, наверное, популярным, как мне кажется», - сказал Ломаченко.