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ЛОМАЧЕНКО: «Без болтовни на Макгрегора никто не обратил бы внимания»

Украинский боксер – об ирландском бойце ММА

  • 14.07.2017 07:48
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко считает, что популярность ирландского бойца ММА Конора Макгрегора объясняется его вызывающим поведением в гораздо большей степени, чем его спортивными достижениями:

«Да, мне нравится Конор Макгрегор, интересно следить за ним. Он колоритный, он веселый, много разговаривает, ну и, в принципе, в деле он тоже мастер. Что было бы, если бы он просто себя вел? Я думаю, в таком случае, возможно, никто и не обратил бы на него внимания тогда бы. За счет этого (своего поведения и болтовни - ред.) он и стал, наверное, популярным, как мне кажется», - сказал Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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