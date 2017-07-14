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Конор МАКГРЕГОР: «В реванше Флойду придется драться по правилам ММА»

Ирландец рассказал о предстоящем бое с Мейвезером

  • 14.07.2017 12:01
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Getty Images. Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер
© Getty Images. Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер
После третьего дня пресс-конференций Конор Макгрегор все еще получает удовольствие от происходящего и считает, что они с Флойдом Мейвезером-младшим на равных выступили на трех пресс-конференциях. После пресс-конференции в Бруклине 13 июня Конор рассказал о том, что он думает о пиар-туре.
 
Об инциденте с охраной Флойда на сцене:
«Много раз [в ходе пресс-конференций] он становился спиной ко мне. Если бы я захотел, то мог бы просто набросить руку на шею и отправить его спать. И ничего бы не смогли с этим поделать все эти мартышки. Они ничего бы не смогли сделать».
 
О том, достигли ли цели атаки Конора на пресс-конференциях:
«Думаю, что Флойд хорошо справляется. Мне кажется, что мы похожи. Мы просто наслаждаемся шоу. Будем надеяться, что бой пойдет той же дорогой, что он сделает то, о чем говорит. Он сделал несколько заявлений, типа я нокаутирую его, я буду сражаться. В настоящем сражении я одержу победу. 26 августа приближается. Посмотрим».
 
О выборе весовой категории:
«Почему он не заставил меня спуститься ниже? Я чемпион UFC в весе до 145 фунтов и чемпион в весе до 155 фунтов. Зачем диктовать мне условие боя в весе 154 фунта? Почему в этом весе? Почему не в весе 147 фунтов драться? Я вам скажу. Потому что он не хотел драться со мной в перчатках весом 8 унций. Он хотел, чтобы я надел перчатки потяжелее. Вот и все».
 
О матче-реванше:
«Все эти интервью, все это документирует его заявления. В этом прелесть всей ситуации и в этом наслаждение. Все это скажется на нем после боя. Он говорил о перчатках, а еще сегодня сказал: «Я буду драться с тобой по правилам ММА в следующий раз». Он сказал это мне. Может быть он теперь обязан. После того как я нокаутирую его, я заставлю его. Для матча-реванша ему придется драться по правилам ММА».
 
О планах на карьеру в боксе и сотрудничестве с Showtime:
«В конечном счете я и Шоутаймом буду рулить, потому что они захотят вернуть меня на боксерский ринг после того, как я испарю Флойда. Флойд ушел, у него ничего не осталось. Что они сделают? Они придут ко мне».
 
О физических возможностях Флойда:
«Я все о нем знаю, о всех его трюках. Он будет весить 154 фунта, это слишком много для его габаритов. Он не будет на пике своих физических возможностей. Ему нужно быть для этого в весе 150 фунтов».

Источник — Allboxing.ru

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