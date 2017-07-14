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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я как танк перееду Гильермо Ригондо»

Украинский боксер не сомневается в своей победе над кубинцем

  • 14.07.2017 12:11
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко
Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 29-летний украинец Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на ринг против чемпиона WBA (Super) в первом полулегком весе 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо и не сомневается в своей победе.
 
«Прежде всего хочу сказать, что я не прошу его драться со мной, — сказал Ломаченко. — Он мне не нужен. Это он просит боя со мной. Он хочет этого, но должен понять, что я переду его, как танк».
 
«Лично я хотел бы встретиться с Майки Гарсией. Я поддерживаю то, чего хотят фанаты, — отметил Василий. — Фанаты также много говорят о моем поединке с Ригондо. Я бы с удовольствием встретился с ним, если это будет возможно».
 
Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет 5 августа в США, а его соперником станет претендент на титулы чемпиона мира 30-летний колумбиец Мигель Маррьяга.

Источник — Allboxing.ru

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