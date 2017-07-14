Украинский нокаутер едет покорять Америку

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (3-0, 3 КО), который первые три своих поединка на профессиональном ринге провел в Южной Африке, нокаутировав всех своих оппонентов на первой минуте первого раунда, передислоцируется в США, где в середине августа в мировой боксерской столице Лас-Вегасе он проведет свой четвертый бой на профи-ринге.
Об этом в эксклюзивном комментарии Boxingnews.com.ua сообщил тренер Владислава Сиренко Джеймс Али Башир.
Причем, по словам Башира, в США Сиренко едет далеко не на один бой - до конца года команда украинца планирует организовать ему в США не менее шести поединков, так что к концу года в послужном списке у Владислава Сиренко может быть уже девять победных боев на профи-ринге.
Источник — Boxingnews
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