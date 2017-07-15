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Конор МАКГРЕГОР: «Я 4-кратно увеличиваю капитал этим полу-поединком»

Ирландец заранее доволен предстоящим боем с Флойдом Мейвезером

  • 15.07.2017 13:27
  • 660 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Конор Макгрегор
© Getty Images. Конор Макгрегор
Конор Макгрегор на финальной пресс-конференции в Лондоне пресс-тура с Флойдом Мейвезером-младшим дал оценку своему финансовому состоянию. «Я тут приплясываю на своем боксерском ринге. Это мой боксерский ринг. Я и есть бокс, — произнес Макгрегор. — Четыре года назад я дрался в Лондоне на арене с названием HMV Forum на глазах у пяти тысяч зрителей. Четыре года назад. А теперь через шесть недель я четырехкратно увеличу свой капитал этим полу-поединком. Я шокирован каждым днем с самого утра. Полу-поединок, четырехкратное увеличение капитала чертовым полу-поединком».
 
Напомним, что Конор Макгрегор неоднократно называл бокс более простым сражением, по сравнению со смешанными единоборствами, где нужно изучать множество различных видов боевых искусств.

Источник — Allboxing.ru

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 15.07.2017 14:31
    0
    Організатори побачили, що інтерес до цього поєдинку не дуже великий, от і вирішили кожного дня створювати такі спектаклі.
    А те що і Конор і Флойд грають ролі зрозуміло після 1 конференції.
    Якщо би там була між ними якась ненависть, то вони би вже 4 рази побились на сцені.
    Та й взагалі ці словесні перепалки між ними виглядають огидно.
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