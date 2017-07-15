Конор МАКГРЕГОР: «Я 4-кратно увеличиваю капитал этим полу-поединком»

Конор Макгрегор на финальной пресс-конференции в Лондоне пресс-тура с Флойдом Мейвезером-младшим дал оценку своему финансовому состоянию. «Я тут приплясываю на своем боксерском ринге. Это мой боксерский ринг. Я и есть бокс, — произнес Макгрегор. — Четыре года назад я дрался в Лондоне на арене с названием HMV Forum на глазах у пяти тысяч зрителей. Четыре года назад. А теперь через шесть недель я четырехкратно увеличу свой капитал этим полу-поединком. Я шокирован каждым днем с самого утра. Полу-поединок, четырехкратное увеличение капитала чертовым полу-поединком».

Напомним, что Конор Макгрегор неоднократно называл бокс более простым сражением, по сравнению со смешанными единоборствами, где нужно изучать множество различных видов боевых искусств.