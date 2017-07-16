Крис Юбенк-младший защитил титул IBO во втором среднем весе

Британский боксер Крис Юбенк-младший (25-1, 19 КО) защитил титул чемпиона IBO во втором среднем весе, победив в Лондоне немецкого боксера Артура Абрахама (46-6, 30 КО) единогласным решением судей 120-108, 118-110, 118-110.
Британец намного лучше смотрелся за Абрахама в поединке, увеличивал свое преимущество с каждым раундом. Немец отметился в поединке крепостью подбородка, что помогло лишь не отправиться в нокаут.
Этой победой Крис Юбенк-младший гарантировал себе участие в World Boxing Super Series. На «мировой серии» его первым соперником станет Авни Йылдырым.
Источник — Sport.ua
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