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Крис Юбенк-младший защитил титул IBO во втором среднем весе

Британский боксер победил немца Артура Абрахама единогласным решением судей

  • 16.07.2017 10:33
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Getty Images. Крис Юбенк-младший
© Getty Images. Крис Юбенк-младший
Британский боксер Крис Юбенк-младший (25-1, 19 КО) защитил титул чемпиона IBO во втором среднем весе, победив в Лондоне немецкого боксера Артура Абрахама (46-6, 30 КО) единогласным решением судей 120-108, 118-110, 118-110.
 
Британец намного лучше смотрелся за Абрахама в поединке, увеличивал свое преимущество с каждым раундом. Немец отметился в поединке крепостью подбородка, что помогло лишь не отправиться в нокаут.
 
Этой победой Крис Юбенк-младший гарантировал себе участие в World Boxing Super Series. На «мировой серии» его первым соперником станет Авни Йылдырым. 

Источник — Sport.ua

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