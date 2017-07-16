Тайсон ФЬЮРИ: «Я толст, как свинья»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) рассказал, что никогда не выходил на ринг ради денег.

«Не хочу говорить очень много о себе, тем более, когда речь заходит о профессиональном боксе. Я не занимался спортом два года. Когда я решу вернуться, то сделаю официальное заявление.

Чтобы достичь успеха в боксе, нужно всегда быть голодным, и я не собираюсь выходить на ринг лишь ради денег. Я никогда не боксировал лишь ради заработка.

Сейчас я являюсь боксером, который не проигрывал. Я - второй в истории супертяжелого веса чемпион, после Рокки Марчино, ушедший без поражений. Я унифицировал титулы, выиграл у Владимира Кличко, которого никто не мог победить. Сейчас я здоров, наслаждаюсь жизнью. Голоден ли я? Я толст, как свинья. Нет, возможно, я голоден, в том смысле, что хочу сендвич», - сообщил Фьюри