Матч-реванш Кличко - Джошуа может пройти в Лас-Вегасе

Матч-реванш между и Владимиром Кличко и Энтони Джошуа может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Потенциальным местом проведения поединка является T-Mobile арена. Представитель стадиона поделился своим мнением относительно организации матча-реванша и рассказал о многофункциональном сооружении.

«Мы являемся столицей мирового бокса, принимаем лучшие спортивные соревнования, а также самые большие события развлекательного характера.

26 августа на нашей арене свой бой проведут Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор, а 16 сентября здесь сойдутся в поединке Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Бой Джошуа – Кличко станет одним из хэдлайнером этого великого боксерского календаря.

На таких событиях невероятная атмосфера. Каждый из зрителей чувствует себе очень близко к эпицентру. Для такого мероприятия, с участием двух классных супертяжей, это очень эффектно. Думаю, что спрос на билеты будет очень высоким.

Не могу сказать, насколько мы близки к соглашению, но переговоры идут и, думаю, что у нас есть хорошие шансы принять этот бой. Сейчас мы находимся на ранней стадии переговоров, но, надеюсь, в ближайшее время решение будет принято», - сообщил представитель T-Mobile Arena.