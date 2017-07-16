Бой Кличко - Джошуа может пройти в ноябре в Лас-Вегасе

Матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и Владимиром Кличко может пройти в ноябре в Лас-Вегасе. Одно из возможных мест проведения поединка – арена T-Mobile, представитель которой поделился своим мнением относительно организации этого боя, а также рассказал о сильных сторонах многофункционального сооружения.

Как отметил представитель T-Mobile в интервью Sky Sports, выбор именно этой арены будет неслучайным и логичным. «Мы – номер один, столица мирового бокса. Мы принимаем самые большие бои в мире спорта, а также самые большие развлекательные события. Как вы знаете, 26 августа у нас на арене свой бой проведут Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор, а 16 сентября тут будут драться Сауль Альварес и Геннадий Головкин. Бой Джошуа – Кличко отлично вписывается в этот великий боксерский календарь».

По словам представителя арены, он не сомневается в большом коммерческом успехе повторного поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, гарантируя высокий спрос на билеты и отличную атмосферу. «На таких событиях атмосфера невероятная. Каждый из 20 тысяч зрителей чувствует себе очень близко к эпицентру. Для такого мероприятия, с участием двух отличных супертяжей, это очень эффектно. Предполагаю, что спрос на билеты будет очень высоким. Плюс, в это время года у нас будет прохладно».

Решение будет принято в течение ближайших пары недель. «Не могу сказать, насколько мы близки к соглашению, но переговоры идут и, надеюсь, что у нас есть прекрасная возможность принять этот бой. Сейчас мы находимся на ранней переговорной стадии, но, надеюсь, в ближайшие пару недель решение будет принято», - заявил представитель T-Mobile Arena.