Ломаченко пристыдил чемпионов мира во втором полулегком весе

Менеджер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко Эгис Климас обнародовал на своей странице в одной из соцсетей обращение Василия к чемпионам мира по другим версиям в своем весе:
«Всем чемпионам в дивизионе 130 фунтов: пожалуйста, не делайте так, чтобы этот дивизион выглядел плохо. Я видел два боя сегодня (чемпиона WBC Мигеля Берчельта и чемпиона WBA Хесреела Корралеса) - это было УЖАСНО!!! Люди не должны платить за то, чтобы видеть такое. Фаны просто заснут во время ваших боев. Давайте объединим титулы и сделаем спорт интересным. В противном случае я перейду в 135 фунтов в надежде найти реального бойца там. Давайте уважать наших фанов. Искренне Ваш, Чемпион, Василий Ломаченко», - говорится в заявлении.
Источник — Boxingnews
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