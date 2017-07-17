ФЬЮРИ: Если бы я не выиграл у Кличко, он бы до сих пор владел поясами

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, объяснил, почему без пиетета относится к действующим чемпионам, а также в очередной раз заявил, что сейчас проводит самый сложный бой в своей карьере – поединок с самим собой.



По мнению «Цыганского Короля», количество нокаутов в послужном списке ничего не скажет о настоящей силе боксера. «Стили определяют бои, нелегко нокаутировать бойцов, которые хорошо двигаются, а не стоят и ждут удара, - цитирует Фьюри Stuff. – Легко сбить с ног манекенов, которые хотят, чтобы их нокаутировали. Но когда стоящие соперники сражаются, это не так просто, поэтому вам нужно драться раунд за раундом и, если увидите шанс для нокаута, воспользоваться им.



По словам Фьюри, все действующие чемпионы мира в супертяжелом весе обязаны ему. «Дело в том, что никто не выиграл у бойца, который победил бы меня. Все сегодняшние чемпионы, не игнорируя их достижений, они всего лишь обладатели титулов из-за моего успеха в Германии. Если бы я не отобрал бы у Кличко все эти пояса в Дюссельдорфе, то он, вероятно, все еще владел бы ими и сегодня. Но это была монополия, и пришло время, когда кто-то это сделал, поэтому я счастлив, что все ремни ушли по миру».



Как отметил Фьюри, он все еще надеется вернуться на ринг, но для этого должен преодолеть своего самого жесткого противника - самого себя. «Сейчас я просто наслаждаюсь моментом, наблюдая за Хью подготовкой к бою против Паркера. У меня был звездный час и, надеюсь, будет еще один шанс пойти еще дальше. Но, честно говоря, в данный момент у меня есть один бой, и это бой против меня самого, которая еще сложнее, чем боксерский поединок. Но я знаю, что в любой вечер способен выиграть у большинства бойцов в мире. Деньги - это не мотивация. Я могу только нанести ущерб моей репутации, если вернусь в ринг неподготовленным».