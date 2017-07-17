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Том ЛЕФФЛЕР: «Кличко выиграет в бое-реванше у Джошуа»

Глава промоутерской компании K2 считает, что у Владимира больше шансов победить

  • 17.07.2017 12:02
  • 1280 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Том Леффлер, глава промоутерской компании K2, в интервью программе Seconds Out рассказал о возможном реванше Владимира Кличко (64-5, 53 КО) против Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). Функционер заявил, что очень хотел бы увидеть этот бой снова, но отметил, что украинец пока не принял окончательного решения. Также Леффлер уверен, что именно Кличко смоет одержать победу в реванше:
 
«Я бы очень хотел увидеть реванш между Кличко и Джошуа. Но Владимир пока не принял окончательного решения, хочет ли он повторного боя против Энтони. Эдди Хирн был в Лас-Вегасе и имел разговор со мной. Он спрашивал про организацию поединка Альвареса против Головкина, но также мы затронули тему реванша Кличко – Джошуа.
 
Если нам удастся провести реванш в США, это было бы прекрасно. Это был бы бой между двумя лучшими боксерами супертяжелого веса. Я знаю, что и многие фаны хотели бы снова увидеть этот бой. Но пока Владимир не сказал своего слова, этот поединок будет оставаться лишь нашим желанием. Если он согласится, то я поддержу его на 100 процентов. Против Джошуа Кличко провел один из своих лучших боев за последнее время. И я на самом деле думаю, что он выиграет в реванше. Поэтому я бы очень хотел увидеть этот бой.
 
Владимир провел выдающуюся карьеру. Он занимает второе после Джона Луиса место по количеству лет, на протяжении которых он был чемпионом. Он достиг всего, о чем можно только мечтать в спорте. Кроме того, реванш ему не нужен с финансовой точки зрения. Тут вопрос стоит только в том, хочет ли он вернуться в ринг и доказать, что он лучший. Мы говорили об этом много раз. Но какое бы решение он не принял, мы поддержим его на 100 процентов», - сказал Леффлер.
 
Отметим, что Владимио Кличко пока не принял окончательное решение воспользоваться своим правом на реванш. 

Источник — Xsport

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Комментарии
    lawyer.od
      lawyer.od, 17.07.2017 12:22
    +2
    уже немало времени прошло, а Владимир все еще решает. Но реванш был бы интересен всем любителям бокса. Другой вопрос чувствует ли Владимир в себе силы побить Джошуа.
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    Кот Василий
      Кот Василий, 17.07.2017 13:18
    0
    Реванша не будет. Быть опять побитым на старости лет. Хотя все может быть. Пора уже Володе решиться на что то...
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    Владимир Цегон
      Владимир Цегон, 17.07.2017 13:27
    0
    Хапнул апперкот и понял, что лучше ему мемуары писать. До сих пор он слушает песню "вы слыхали, как дают пизды" Кр. Плесени каждый день, а его всё уговаривают.
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    Surgeon48
    Surgeon48, 17.07.2017 13:28
    0
    Я бы хотел увидеть бой Уайлдер - Джошуа
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