Том ЛЕФФЛЕР: «Кличко выиграет в бое-реванше у Джошуа»

Том Леффлер, глава промоутерской компании K2, в интервью программе Seconds Out рассказал о возможном реванше Владимира Кличко (64-5, 53 КО) против Энтони Джошуа (19-0, 19 КО). Функционер заявил, что очень хотел бы увидеть этот бой снова, но отметил, что украинец пока не принял окончательного решения. Также Леффлер уверен, что именно Кличко смоет одержать победу в реванше:

«Я бы очень хотел увидеть реванш между Кличко и Джошуа. Но Владимир пока не принял окончательного решения, хочет ли он повторного боя против Энтони. Эдди Хирн был в Лас-Вегасе и имел разговор со мной. Он спрашивал про организацию поединка Альвареса против Головкина, но также мы затронули тему реванша Кличко – Джошуа.

Если нам удастся провести реванш в США, это было бы прекрасно. Это был бы бой между двумя лучшими боксерами супертяжелого веса. Я знаю, что и многие фаны хотели бы снова увидеть этот бой. Но пока Владимир не сказал своего слова, этот поединок будет оставаться лишь нашим желанием. Если он согласится, то я поддержу его на 100 процентов. Против Джошуа Кличко провел один из своих лучших боев за последнее время. И я на самом деле думаю, что он выиграет в реванше. Поэтому я бы очень хотел увидеть этот бой.

Владимир провел выдающуюся карьеру. Он занимает второе после Джона Луиса место по количеству лет, на протяжении которых он был чемпионом. Он достиг всего, о чем можно только мечтать в спорте. Кроме того, реванш ему не нужен с финансовой точки зрения. Тут вопрос стоит только в том, хочет ли он вернуться в ринг и доказать, что он лучший. Мы говорили об этом много раз. Но какое бы решение он не принял, мы поддержим его на 100 процентов», - сказал Леффлер.