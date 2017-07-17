WBC может санкционировать бой Гарсия-Портер за временный титул

Президент WBC Маурсио Сулейман заявил, что планирует санкционировать бой за временный титул организации в полусреднем весе между бывшими чемпионами мира Дэнни Гарсией (#2 WBC) и Шоном Портером (#1 WBC).

Причиной этого решения стала невозможность скорого проведения защиты полноценного титула WBC Китом Турманом, который восстанавливается после операции на локте. Ожидается, что Турман сможет выйти на ринг не ранее 2018 года.