Дэвид ХЭЙ: «Джо Джойс произвел впечатление в спаррингах с Джошуа»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй оценил перспективы на профессиональном ринге серебряного призера Олимпиады в Рио Джо Джойса, который недавно подписал контракт с его промоутерской компанией.



Делами Джойса будет заниматься компания Hayemaker Ringstar – совместное детище Дэвида Хэя, и Ричарда Шефера из Ringstar Promotions. Сам Хэй, восстанавливающийся после травмы ахилла, полученной в досрочно проигранном поединке обладателю пояса WBC в крузервейте Тони Беллью, намерен провести свой следующий бой в декабре. Что касается Джойса, то, согласно планам, он должен быстро продвигаться на профи-ринге, чтобы в конечном итоге заполучить реванш с Тони Йока, которому он проиграл в финале Олимпиады.



«Время пока что не на стороне Джо, ему узе 31 год, - цитирует Хэя ЕSPN. – Но я знаю, что он может делать в ринге, поскольку сам видел и слышал отзывы от боксеров мирового класса. Он спарринговал с Хью Фьюри пару недель назад, он был спарринг-партнером Энтони Джошуа, когда тот готовился к бою против Владимира Кличко. Он уже сегодня готов проводить 10-раундовые поединки против любого бойца в мире и, вероятно, победит, настолько он хорош. Ему не нужны четырехраундовые бои против парней, которые только пытаются что-то доказать. Он не хочет терять год, выбивая парней с одного удара. Он хочет сразу проводить восьми или десяти раундовые поединки. Он настолько крут».