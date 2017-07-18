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Роберт Герреро объявил о завершении карьеры после поражения нокаутом

Американец принял решение покинуть профессиональный бокс после первого досрочного поражения

  • 18.07.2017 09:11
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Getty Images. Роберт Герреро
© Getty Images. Роберт Герреро

Бывший чемпион мира в двух (а если считать с «временными» титулами - в четырех) весовых категориях американец Роберт Герреро (33-6-1, 18 КО) объявил о завершении своей спортивной карьеры на второй день после разгромного поражения нокаутом в третьем раунде от Омара Фигероа (27-0-1, 19 КО), которое стало для него первым досрочным поражением в его карьере.

«Я объявляю о своем уходе. Спасибо всем, а особенно - фанам. Надеюсь, вы ценили мою отдачу в ринге. Да благословит вас Бог», - написал 34-летний Герреро на своей официальной странице в Твиттере.

Источник — Boxingnews

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