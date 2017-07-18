ДЖОШУА: Не видел, что произошло, когда Кличко отправил меня в нокдаун

Чемпион мира по версиям WBA IBF IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, рассказал о своем нокдауне в состоявшемся 29 апреля поединке против Владимира Кличко, заявив, что даже не увидел удар правой от украинца.



По словам Джошуа, он очень высоко ценит интеллект Владимира Кличко, но чувствовал, что его уличный менталитет поможет одержать победу на «Уэмбли».



«Он очень умен, у него есть научная степень в философии, но у него нет таких навыков, как у меня, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. - Как только бой был остановлен, я улыбнулся и сказал себе: «Ты не можешь меня взять. Но его удар правой, это было нечто. Но даже этого было недостаточно, чтобы победить меня. Этот удар свалил меня, но не победил. Надо признать, я даже не видел, что произошло. Это был «сладкий» удар».