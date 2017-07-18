Всесвітня боксерська суперсерія: спроба врятувати бокс?

Чому такий заголовок? Бо, бокс справді треба рятувати. Засилля чемпіонських титулів, закулісні ігри промоутерів, небажання боксерів зустрічатися з гідними опонентами дедалі частіше змушують рядових фанатів ставити UFC на перше місце. У такій ситуації ідея створення нового турніру, де найкращі боксери визначатимуть єдиного чемпіона, стала справжнім ковтком свіжого повітря.

Організатори. Річард Шафер - один з найвпливовіших промоутерів боксерського світу зробив собі ім'я на посту генерального директора Golden Boy Promotions. Фактично, саме він керував компанією, в той час як легендарний Оскар де ла Хойя виконував скоріше представницькі функції. У 2014-му році неочікувано для всіх Шафер залишив пост директора, прихопивши з собою ряд провідних боксерів - серед них виявилися Бронер, Гарсія, Джейкобс, Майдана та Уайлдер. Після декількох років скандалів та судової тяганини Річард створив свою власну промоутерську компанію - Ringstar Sports. Ще одним організатором турніру став Калле Зауерланд - відомий німецький промоутер, котрий довгий час очолює компанію Sauerland Promotions. На контракті цього гіганта перебувають Артур Абрахам, Дерек Чісора, Джордж Гроувз, евід Прайс, Кубрат Пулєв та інші.

Річард Шафер та Дєвід Хей

Регламент. Для дебютного турніру організатори вирішили обрати дві категорії - важку (до 90 кг) та суперсередню (до 76 кг). Вісім найсильніших боксерів у кожній вазі проведуть сім поєдинків - чверьтфінали стартують у вересні та жовтні, півфінали відбудуться в січні-лютому наступного року, а завершиться турнір травневими фіналами. Призовий фонд - п'ятдесят мільйонів, переможець отримає кубок Muhammad Ali Trophy.

Крузервейт. Вагова категорія, в котрій виступає український чемпіон Олександр Усик, вразила фанатів неймовірним підбором боксерів. Єдиним неприємним моментом стала відмова росіянина Дениса Лєбєдєва. Спортсмен, який замість зустрічі з найсильнішими суперниками, вирішив боксувати проти посередніх опонентів, апріорі не може викликати поваги. Решту учасників, на мою думку, можна розділити на три групи: фаворити; середняки, котрі можуть вистрілити та аутсайдери.

До першої віднесемо трьох претендентів на титул - Олександр Усик (12-0, 10 КО), Мурат Гасієв (24-0, 17 КО) та Майріс Брієдіс (22-0, 18 КО). Український чемпіон має найвищі шанси на перемогу в турнірі, проте є декілька моментів, на які немає відповідей. Усик - один з найкращих крузерів світу, з висококласною технікою, добре пересувається на ногах та прекрасно відчуває дистанцію. Серед мінусів нашого співвітчизника - питання відсутності нокаутуючого удару. Показовим у цьому плані став останній поєдинок з Майклом Хантером, коли Олександр не зміг завершити бій достроково. Усі відповіді ми отримаємо протягом року - сподіваємося, що наш чемпіон проведе максимальну кількість двобоїв та завоює головний трофей.

Мурат Гасієв

Мурат Гасієв є найнебезпечнішим суперником українця - молодий та агресивний панчер в свої 23 роки провів вже 24(!) поєдинки. Російський боксер зробив суттєвий стрибок в плані опозиції, коли провів бій з Денисом Лєбєдєвим і завоював чемпіонський титул. Головними перевагами Мурата є його фізичні кондиції, молодість, агресивність та потужний удар. Здається мені, що саме бій Усик - Гасієв є найімовірнішим фіналом суперсерії. Третім фаворитом букмекери вважають талановитого латвійського контрпанчера Брієдіса. Майріс в свої 32 роки може похвалитися чемпіонським поясом та доволі добротною опозицією - перемоги були здобуті над Дуродолою, Чаром та Хуком. Латвієць легкий на ногах, наносить дуже швидкі удари і боксує досить виважено, розбираючи поступово суперника. Кожен з цієї трійки має свої переваги, проте лише їх очні зустрічі покажуть силу боксерів і, я впевнений, стануть окрасою турніру.

Серед тих, хто здатний створити сенсацію - Марко Хук (40-4-1, 27 КО), Майк Перес (22-2-1, 14 КО) та Юніер Дортікос (21-0, 20 КО). Німець давно минув пік своєї кар'єри, проте незручна манера введення бою є досить складною проблемою для будь-якого опонента. Хук програв два з останніх чотирьох поєдинків і прекрасно розуміє, що майбутня суперсерія - прекрасний шанс завоювати титул чемпіона. Перес - найцікавіша фігура в цьому турнірі. Кубинець після поразки від Олександра Повєткіна спустився в крузервейт, проте в цій вазі провів лише один бій, нокаутувавши суперника за тридцять секунд. Непогані шанси має і Дортікос - боксер володіє потужним ударом і зміг заявити про себе, відібравши титул чемпіона у француза Йоурі Каленги. Серед явних аутсайдерів - Дмитро Кудряшов (21-1, 21 КО) та Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО). Росіянин - примітивний боксер з дірявим захистом та слабкою витривалістю. Єдиний козир - лівий хук, проте всі нокаути набиті на досить слабкій опозиції. Кудряшов здатний влаштувати яскравий двобій, влізши в рубку, але будь-який топовий боксер спокійно розбере Дмитра. Влодарчик завжди славився нарощуванням темпу в другій половині бою, коли впевнено добивав ослаблених опонентів. Та зараз поляку 35 років, а за плечима понад 60 боїв, котрі відчутно позначилися на його здоров'ї. Втрата швидкості та виносливості навряд чи дозволить Кшиштофу подолати перше коло, проте його ім'я є досить відомим, щоб викликати інтерес серед глядацьких мас.

Суперсередня вага. На жаль, ця категорія дещо засмутила прихильників боксу, так як зібрати всіх топів не вдалося. Більше того - лише один чемпіон приєднався до WBSS. Рамірес, Дігейл та брати Дірели залишилися за бортом турніру, натомість їх місце посіли молоді, перспективні, проте маловідомі боксери. Наразі відомо лише сім імен - восьмий учасник визначиться в поєдинку Юбенк - Абрахам. Найкращі шанси на перемогу у британця Джорджа Гроувза (26-3, 19 КО).

Джордж Гроувз

Чемпіон WBA довгий час не ловив з неба зірок, записавши у свій пасив три поразки - двічі від Карла Фроча та одну від Баду Джека. Після цих невдач кар'єра британця пішла вгору - переможна серія нараховує п'ять поєдинків, а серед його опозиції значаться досить солідні опоненти - Мартін Марей, Едуард Гуткнехт та Федір Чудінов. Суперниками Гроувза в боротьбі за трофей точно стануть досвідчений екс-чемпіон Юрген Бремер (48-3, 35 КО) та перспективний британець Калум Сміт (22-0, 17 КО). Інші учасники не настільки відомі широкому загалу, проте ще не зазнали жодних невдач. Швед Ерік Скоглунд (26-0, 12 КО) відомий українцям поєдинком з нашим співвітчизником Олександром Черв'яком, проте інші імена в списку його опозиції вам нічого не скажуть. Турецькому боксеру Авни Йилдириму (16-0, 10 КО) спеціалісти видають досить багато авансів - спортсмен не маєв активі гучних перемог, проте записав на свій рахунок декілька перемог над міцними середняками та впевнено рухається до перших позицій. Ще два боксери - Роб Брант (22-0, 15 КО) та Джеймі Кокс (23-0, 13 КО) є відвертими аутсайдерами - боксери знаходяться далеко в рейтингах і чому вибір організаторів впав саме на них залишається загадкою.

Загалом, WBSS - надзвичайно перспективний проект і якщо цей турнір завершиться без ексцесів, в найближчі роки бокс зробить такі важливі кроки вперед.

Микола ТИТЮК