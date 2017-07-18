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Брайант Дженнингс сразится с Дэниэлем Мартзом

Дженнингс возвращается в ринг спустя 19 месяцев

  • 18.07.2017 22:52
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Следующим соперником американского супертяжеловеса Брайанта Дженнингса (19-2, 10 КО) станет его соотечественник Дэниэл Мартз (15-4-1, 12 КО), известный любителям бокса своим поражением от новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в первом раунде.

Бой Брайанта Дженнингса с Дэниэлем Мартзом состоится 19 августа в городе Линкольн, США.

Отметим, что для Дженнингса этот бой станет первым за 19 месяцев - с декабря 2015 года, когда он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде кубинцу Луису Ортису.

Источник — Boxingnews

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