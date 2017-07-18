Брайант Дженнингс сразится с Дэниэлем Мартзом

Следующим соперником американского супертяжеловеса Брайанта Дженнингса (19-2, 10 КО) станет его соотечественник Дэниэл Мартз (15-4-1, 12 КО), известный любителям бокса своим поражением от новозеландца Джозефа Паркера техническим нокаутом в первом раунде.
Бой Брайанта Дженнингса с Дэниэлем Мартзом состоится 19 августа в городе Линкольн, США.
Отметим, что для Дженнингса этот бой станет первым за 19 месяцев - с декабря 2015 года, когда он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде кубинцу Луису Ортису.
Источник — Boxingnews
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