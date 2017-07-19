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ЛОМАЧЕНКО: «Заплачу €500 тыс из своего кармана тому, кто меня побьет»

Украинец пытается дополнительно мотивировать чемпионов второго полулегкого веса

  • 19.07.2017 07:20
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что для того, чтобы мотивировать нежелающих выходить против него в ринг потенциальных соперников, он готов дополнительно заплатить 500 тысяч долларов из своего кармана любому из других чемпионов мира в своей весовой категории в случае, если они смогут его победить:

«Ладно, если уж пошла такая жара, если уже у нас пошел такой разговор: я заплачу, если у меня выиграют, 400 тысяч (долларов) из своих денег. Если они выиграют. (Голос отца Василия Анатолия Ломаченко - 500). Хорошо, 500 - папа хочет 500 тысяч. Я заплачу 500 тысяч тому, кто у меня выиграет из чемпионов в 130 фунтах (второй полулегкий вес)», - сказал Василий Ломаченко.


 

Источник — Boxingnews

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