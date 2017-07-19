ЛОМАЧЕНКО: «Заплачу €500 тыс из своего кармана тому, кто меня побьет»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что для того, чтобы мотивировать нежелающих выходить против него в ринг потенциальных соперников, он готов дополнительно заплатить 500 тысяч долларов из своего кармана любому из других чемпионов мира в своей весовой категории в случае, если они смогут его победить:



«Ладно, если уж пошла такая жара, если уже у нас пошел такой разговор: я заплачу, если у меня выиграют, 400 тысяч (долларов) из своих денег. Если они выиграют. (Голос отца Василия Анатолия Ломаченко - 500). Хорошо, 500 - папа хочет 500 тысяч. Я заплачу 500 тысяч тому, кто у меня выиграет из чемпионов в 130 фунтах (второй полулегкий вес)», - сказал Василий Ломаченко.





