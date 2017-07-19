Тони БЕЛЛЬЮ: «Сожалею, что обнялся с Хэем на ринге после боя»

Обладатель титула WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, досрочно победивший в своем последнем поединке экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэя, заявил, что все еще сожалеет, что отдал дань уважения после боя поверженному сопернику.



В марте этого года Беллью победил Хэя, получившего травму ахиллова сухожилия в середине поединка, в 11-м раунде, после нокдауна и серии результативных атак, заставив угол оппонента выбросить полотенце. Однако, сам Тони считает, что объятия с соперником после боя были лишними.



«Меня все еще воротит от его комментариев. И я сожалею, что обнялся с ним на ринге после боя. Но следует помнить, что я обнял человека, который помог мне обеспечить будущее моих детей. И это первое, о чем я подумал, когда побил его. Я не думал о том, что он говорил или что делал прежде. Если бы я подумал об этом, то, наверное, снова ударил бы его. Я все еще считаю, что он засранец. Я не считаю его хорошим парнем, но мы вдвоем выяснили все между собой правильным образом», — сказал Беллью.