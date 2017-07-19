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ЛОМАЧЕНКО: «Посмотрим, что скажет Макгрегор после боя с Мейвезером»

Украинец считает, что ирландец больше говорит, чем тренируется

  • 19.07.2017 08:47
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал слова звезды ММА ирландца Конора Макгрегора, назвавшего бокс «легким видом спорта».

«Макгрегор говорит, что бокс - легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс - легкий вид спорта, значит он просто тренируется очень легко», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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