ЛОМАЧЕНКО: «Посмотрим, что скажет Макгрегор после боя с Мейвезером»

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко прокомментировал слова звезды ММА ирландца Конора Макгрегора, назвавшего бокс «легким видом спорта».



«Макгрегор говорит, что бокс - легкий вид спорта? Ну, посмотрим после боя (с Мейвезером). Это просто слова. И, знаете, если для него бокс - легкий вид спорта, значит он просто тренируется очень легко», - сказал Василий Ломаченко.