УСИК о выходе Беринчика на ринг: «Это шоу, люди хотят это видеть»

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0-0, 11 КО) после масштабного вечера бокса в субботу, 16 сентября заявил, что не верит в карму и не видит ничего странного в выходе Дениса Беринчика (7-0-0, 4 КО) в ринг на бой против испанца Исмаэля Гарсии (8-2-0, 3 КО) в костюме заключенного.

О выходе Беринчика в ринг в костюме заключенного

«Я не верю ни в какие кармы, я верю в Бога и все. А во всякие суеверия - не верю. Это шоу, люди хотят это видеть. Если людям нравиться, почему бы не показать, это элементы шоу. Это уже давно не спорт, а элементы шоу и бизнес. Если ему нравиться, если люди аплодируют, то почему бы и не показать».

О поддержке украинцев в Берлине во время боя против Хука

«В Германии было очень много соотечественников, они очень хорошо поддерживали. Хочу им сказать за это спасибо», - сказал Усик.

Выход Дениса Беринчика в ринг в костюме заключенного