Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УСИК о выходе Беринчика на ринг: «Это шоу, люди хотят это видеть»

Украинский боксер прокомментировал выход на ринг Дениса Беринчика в костюме заключенного

  • 17.09.2017 11:44
  • 1793 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Александр Усик
© Getty Images. Александр Усик
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (13-0-0, 11 КО) после масштабного вечера бокса в субботу, 16 сентября заявил, что не верит в карму и не видит ничего странного в выходе Дениса Беринчика (7-0-0, 4 КО) в ринг на бой против испанца Исмаэля Гарсии (8-2-0, 3 КО) в костюме заключенного.
 
О выходе Беринчика в ринг в костюме заключенного
 
«Я не верю ни в какие кармы, я верю в Бога и все. А во всякие суеверия - не верю. Это шоу, люди хотят это видеть. Если людям нравиться, почему бы не показать, это элементы шоу. Это уже давно не спорт, а элементы шоу и бизнес. Если ему нравиться, если люди аплодируют, то почему бы и не показать».
 
О поддержке украинцев в Берлине во время боя против Хука
 
«В Германии было очень много соотечественников, они очень хорошо поддерживали. Хочу им сказать за это спасибо», - сказал Усик.
 
 
Выход Дениса Беринчика в ринг в костюме заключенного
 
Напомним, сам бой Беринчик выиграл в шестом раунде после отказа соперника. 

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Shurat88
      Shurat88, 17.09.2017 13:59
    -1
    это не шоу, это "колхозный пафос".
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 17.09.2017 14:26
    +1
    Зная Беринчика это тот ещё любитель сделать шоу на выходе в ринг)) ещё в Отаманах это наблюдалось
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.