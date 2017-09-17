Виктор ПОСТОЛ: «Отобразилось то, что я 14 месяцев не боксировал»

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (29-1-0, 12 КО) прокомментировал победу над Джамшидбеком Наджмиддиновым, по ходу которой украинец был в нокдауне

«Тяжелый был бой. На моих действиях в ринге отобразилось то, что я год и 2 месяца не боксировал. Из-за этого я так нехорошо отбоксировал. Тренер по ходу боя говорил больше работать, не стоять, не затягивать, выбрасывать удары, но как-то это не получалось. Соперник – жесткий, напористый, наглый, очень жесткий удар у него. По затылку он часто бил, я эти удары не видел.

После нокдауна, я знал, что он будет бросаться, пытаться меня добить. Я пытался поймать его на контратаке. Во второй половине уже больше начали руки лететь, ведь этого я был зажатый, 100% дается то, что был большой перерыв. Все знают, что с левшами всегда неудобно боксировать. Мне кричали, чтобы я начинал с правой, но это так со стороны видно, а я понимал, что если начну с правой, то могу где-то пропустить с лева. Я где-то опасалася.

Планы сейчас – вернуться в струю. Есть шанс побоксировать за иллюминаторный бой по WBC. Я третье место занимаю в рейтинге организации, назначат бой и будем стараться побеждать. 1 октября в Баку будет конференция WBС и там станет известна дата», – сказал Постол.