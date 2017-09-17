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Виктор ПОСТОЛ: «Отобразилось то, что я 14 месяцев не боксировал»

Экс-чемпион мира признался, что ему было неудобно боксировать против левши

  • 17.09.2017 11:58
  • 669 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Виктор Постол
© Getty Images. Виктор Постол
Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (29-1-0, 12 КО) прокомментировал победу над Джамшидбеком Наджмиддиновым, по ходу которой украинец был в нокдауне.
 
«Тяжелый был бой. На моих действиях в ринге отобразилось то, что я год и 2 месяца не боксировал. Из-за этого я так нехорошо отбоксировал. Тренер по ходу боя говорил больше работать, не стоять, не затягивать, выбрасывать удары, но как-то это не получалось. Соперник – жесткий, напористый, наглый, очень жесткий удар у него. По затылку он часто бил, я эти удары не видел.
 
После нокдауна, я знал, что он будет бросаться, пытаться меня добить. Я пытался поймать его на контратаке. Во второй половине уже больше начали руки лететь, ведь этого я был зажатый, 100% дается то, что был большой перерыв. Все знают, что с левшами всегда неудобно боксировать. Мне кричали, чтобы я начинал с правой, но это так со стороны видно, а я понимал, что если начну с правой, то могу где-то пропустить с лева. Я где-то опасалася.
 
Планы сейчас – вернуться в струю. Есть шанс побоксировать за иллюминаторный бой по WBC. Я третье место занимаю в рейтинге организации, назначат бой и будем стараться побеждать. 1 октября в Баку будет конференция WBС и там станет известна дата», – сказал Постол.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Марк Тимченко
      Марк Тимченко, 17.09.2017 12:16
    0
    Скільки тебе дивлюся, то ти ніякий. Боксував відверто проти дуже слабких суперників, а сам ніколи не вмів тримати удар.
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    Cassid
      Cassid, 17.09.2017 12:24
    +2
    Марк Тимченко, 17.09.2017 12:16
    Скільки тебе дивлюся, то ти ніякий. Боксував відверто проти дуже слабких суперників, а сам ніколи не вмів тримати удар.
    Значит ты вообще никогда Постола не смотрел.
    Главная особенность Вити была как раз уверенно удар держать. На полу он побывал в первый раз против Кроуфорда. Который едва ли не лучшие боксер в мире сейчас. Да и не тяжелые там нокдауны были. Удары Матиссе, Айдына Постол кушал и не морщился.
    Вот потому и удивительны падения Постола в позавчерашнем бою. Как бы не "пробил" его Кроуфорд.
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    Геннадий Горбан
    online
      Геннадий Горбан, 17.09.2017 12:57
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Молодцы что на украинский не перевели
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