Украинец Деревянченко может стать следующим соперником Головкина

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер сообщил, что свой следующий бой Головкин проведет уже в декабре. Уже известно, что это не будет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), поскольку тот заявил, что берет паузу до мая следующего года.
Наиболее вероятным кандидатом для декабрьского боя Геннадия Головкина является обязательный претендент на его титул по версии IBF украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) - скорее всего, IBF санкционирует проведение этого боя уже в ближайшие дни.
Источник — Boxingnews
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Рано конечно, но с чем не шутят
Я тоже думаю, что рановато... Но если есть чемпионские амбиции, то это очень хороший шанс для Сергея!
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