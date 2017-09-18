Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Абель САНЧЕС: «Альварес бегал немного больше, чем я от него ожидал»

Тренер Геннадия Головкина заявил, что соперник его подопечного немного удивил манерой ведения боя

  • 18.09.2017 21:20
  • 193 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Сауль Альварес и Геннадий Головкин
© Getty Images. Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес признал, что Сауль Альварес немного удивил манерой, в которой он провел бой.
 
«Думаю, что он бегал немного больше, чем я от него ожидал. Я говорил перед боем, что первые 3-4 раунда будут трудными для обоих парней и что мы постараемся его измотать, как мы и сделали. Вот почему он бегал.
 
И собирались выиграть с перевесом в 3-4 очка или нокаутировать его за 8 раундов. Я говорил это всем вам. Но я ожидал, что он устанет и будет бегать таким образом и что мы выиграем с перевесом в 4 очка. Считаю, что мы это и сделали», – сказал Санчес.
 

Источник — BoxingScene

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.