Абель САНЧЕС: «Альварес бегал немного больше, чем я от него ожидал»

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес признал, что Сауль Альварес немного удивил манерой, в которой он провел бой.

«Думаю, что он бегал немного больше, чем я от него ожидал. Я говорил перед боем, что первые 3-4 раунда будут трудными для обоих парней и что мы постараемся его измотать, как мы и сделали. Вот почему он бегал.

И собирались выиграть с перевесом в 3-4 очка или нокаутировать его за 8 раундов. Я говорил это всем вам. Но я ожидал, что он устанет и будет бегать таким образом и что мы выиграем с перевесом в 4 очка. Считаю, что мы это и сделали», – сказал Санчес.