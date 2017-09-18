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ЛОМАЧЕНКО: «Говорят, у Ригондо мощная челюсть? 9 декабря проверим»

Украинский боксер начал подготовку к бою против кубинца

  • 18.09.2017 21:58
  • 1341 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Василий Ломаченко
© Getty Images. Василий Ломаченко
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко начал подготовку к бою против кубинца Гильермо Ригондо. 
 
«Ригондо очень маленький ростом, но рассказывает ребятам, которые вдвое больше него, что он уважает тех, кто его не боится. Эта шкварка вообще попутала. Ничего, 9 декабря он поймет, что для того, чтобы выше лезть, одного только характера мало.
 
Я вот сейчас думаю. Он базарит-базарит, а сам потом наденет желтую майку лидера, как у велосипедистов, застегнет ее, сядет на велосипед и будет на ринге заниматься 45 минут «Париж-Дакаром». Говорят, у него самая мощная челюсть? 9 декабря мы это проверим. Кусаться не собираюсь, я бить туда собираюсь», – сказал Ломаченко.

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 18.09.2017 22:21
    +8
    Та смысл этих понтов, Василий?
    Быть джентельменом в спорте не зазорно. И твое "шоу" в исполнении высеров тебя не красит. Да и отвечать на ригондовские закидоны не стоит.
    Удачи.
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    ser_nat
      ser_nat, 18.09.2017 22:23
    +11
    Как-то мне тоже это все не по душе, тем более человеку есть что показать в ринге без этой макгрегоровской мишуры
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    AlexCardo
    online
      AlexCardo, 18.09.2017 22:46
    +3
    А почему бы ему не воздействовать на соперника морально? Во всех больших поединках всегда есть скандал и перепалка, что Мейвейзер-Паккьяо, что Али-Фрейзер, Льюис-Тайсон, всегда есть скандал это раскручивает бой, особенно если речь идет о сопоставимых соперниках. Оба двукратные олипм.чемпионы и чемпионы мира, этот бой войдет в историю бокса, и эта шумиха пойдет этому бою лишь на пользу.
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    seregka1991
      seregka1991, 18.09.2017 22:58
    +7
    AlexCardo, 18.09.2017 22:46
    А почему бы ему не воздействовать на соперника морально? Во всех больших поединках всегда есть скандал и перепалка, что Мейвейзер-Паккьяо, что Али-Фрейзер, Льюис-Тайсон, всегда есть скандал это раскручивает бой, особенно если речь идет о сопоставимых соперниках. Оба двукратные олипм.чемпионы и чемпионы мира, этот бой войдет в историю бокса, и эта шумиха пойдет этому бою лишь на пользу.
    Может непроизвольно, а может потому что наши, ну или может они были правы. А именно поведение Братьев вне ринга. Истинные профессионалы своего дела, без лишних излияний и фекалий. Так должны себя вести спортсмены.
    А поддаваться на волну отупения мира, и то что "такое" подогревает интерес я не буду, и вам не советую.
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    Dmitriy Petrov
      Dmitriy Petrov, 18.09.2017 23:22
    +1
    Некрасиво себя Вася ведет. Надеюсь отец ему вправит мозги. На мой взгляд, не нужно заниматься шапкозакидательством, особенно, если предстоит бой с однозначно самым сильным соперником в карьере
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    scorpio16
      scorpio16, 18.09.2017 23:35
    0
    Вася делает шоу до боя, что бы он лучше продавался , вангую следующий ход будет у Ригондо ... Вы не сравнивайте Кличко и Ломаченко ( один бился в Европе где да цениться поведение на публике , а другой в США и боец американской промоутерской компании и они лучше знают, что и как нужно американскому зрителю, что бы продать бой ) Вася это простой парень , который умеет себя вести + там папа может по шапке дать если звёздочка начнется ... Кум Усик недавно сказал , про выход Беринчика " профессиональный спорт давно перестал быть таковым , щас это бизнес и шоу " . Это всё идёт PR без него бой будет туго продаваться... Вон шедевр PR Мейвезер Макгрегор
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    scorpio16
      scorpio16, 18.09.2017 23:44
    0
    scorpio16, 18.09.2017 23:35
    Вася делает шоу до боя, что бы он лучше продавался , вангую следующий ход будет у Ригондо ... Вы не сравнивайте Кличко и Ломаченко ( один бился в Европе где да цениться поведение на публике , а другой в США и боец американской промоутерской компании и они лучше знают, что и как нужно американскому зрителю, что бы продать бой ) Вася это простой парень , который умеет себя вести + там папа может по шапке дать если звёздочка начнется ... Кум Усик недавно сказал , про выход Беринчика " профессиональный спорт давно перестал быть таковым , щас это бизнес и шоу " . Это всё идёт PR без него бой будет туго продаваться... Вон шедевр PR Мейвезер Макгрегор
    + Добавлю проверьте источник , прежде чем обсуждать , что сказал Лома . Это видео можно сказать вообще любительское с тренировки , где Вася говорит с отцом , где никого нет , ни журналистов ни камер
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    Graider
      Graider, 19.09.2017 02:43
    0
    я за свободу слова, але про шкварку, то черещур
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