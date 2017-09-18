ЛОМАЧЕНКО: «Говорят, у Ригондо мощная челюсть? 9 декабря проверим»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко начал подготовку к бою против кубинца Гильермо Ригондо.
«Ригондо очень маленький ростом, но рассказывает ребятам, которые вдвое больше него, что он уважает тех, кто его не боится. Эта шкварка вообще попутала. Ничего, 9 декабря он поймет, что для того, чтобы выше лезть, одного только характера мало.
Я вот сейчас думаю. Он базарит-базарит, а сам потом наденет желтую майку лидера, как у велосипедистов, застегнет ее, сядет на велосипед и будет на ринге заниматься 45 минут «Париж-Дакаром». Говорят, у него самая мощная челюсть? 9 декабря мы это проверим. Кусаться не собираюсь, я бить туда собираюсь», – сказал Ломаченко.
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Быть джентельменом в спорте не зазорно. И твое "шоу" в исполнении высеров тебя не красит. Да и отвечать на ригондовские закидоны не стоит.
Удачи.
А поддаваться на волну отупения мира, и то что "такое" подогревает интерес я не буду, и вам не советую.
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